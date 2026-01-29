- Home
ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳಿಗೂ ಬೆವರಿಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ
ಚಿರಂಜೀವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಆದ ಚಿತ್ರ 'ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್'. ವಿಜಯ ಬಾಪಿನೀಡು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಹಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಟ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿದ ಕಥೆ
ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲು 'ಬೊಮ್ಮರಿಲ್ಲು' ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಜಚಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ 'ಯಮಗೋಲ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ ಬಾಪಿನೀಡು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಬೊಮ್ಮರಿಲ್ಲು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ತೆರೆಗೆ ತಂದ ಬಾಪಿನೀಡು
'ಬೊಮ್ಮರಿಲ್ಲು' ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಂತಹ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಗೆ ತರುವುದಾಗಿ ವಿಜಯ ಬಾಪಿನೀಡು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ 'ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್' ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಬೊಮ್ಮರಿಲ್ಲು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ..!
'ಬೊಮ್ಮರಿಲ್ಲು' ಮತ್ತು 'ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್' ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿಯ ಅಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ಅವರನ್ನು 'ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಣ್ಣ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಚಿರಂಜೀವಿ..!
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
