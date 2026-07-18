ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ಗೆ 3ನೇ ಮದುವೆ ಕಂಟಕ! ಫತ್ವಾ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಜೀವಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು - ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ
ನಟ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಂದ ಫತ್ವಾ ಎದುರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇದೀಗ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ 'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಟನಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ.
3ನೇ ಮದ್ವೆ ಕಂಟಕ
ಮೊದಲ ಎರಡು ಮದುವೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ನಟ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಹೇಗೋ ಜೀವನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಒಬ್ಬಳು ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಮದುವೆಯಾದರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರದ ಕಾರಣ, ನಟ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಆರಾಮಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ 3ನೇ ಮದುವೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಆಪತ್ತು ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ!
ಫತ್ವಾ, ಉತ್ತರ
ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರು ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫತ್ವಾ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಾಹ್ನ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ, ಇದು ಹರಾಮ್, ಖುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವರು, ಈ ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್, ನಾನು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 3ನೇ ಹೆಂಡ್ತಿ ಗೌರಿ ಹಿಂದೂವಲ್ಲ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ ಎತಂದ್ರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೀರ್ನತ್ತ...
ಇವೆಲ್ಲಾ ಸರಿ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮೇಲೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಗುರಿ ಈಗ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿದೆ! ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ಗೂ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನಟನನ್ನು ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು 'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಅನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ
ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗುಂಪಿನದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಅನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಈ ಸಂದೇಶವು ಬೆದರಿಸುತ್ತದೆ; ಇದನ್ನು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ನೇರ ದಾಳಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೇ ಬಿಡಲ್ಲ
ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ "ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್, ಜೈ ಸೀತಾ ರಾಮ್" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅರ್ಜು ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಮತ್ತು ಟೈಸನ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ (ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್). ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಅನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ನಂತೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ
"ಇದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು, ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ತಾರಾಪಟ್ಟದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನಾವು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
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