ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ನಟಿಯರಿವರು! ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಟಿಯರು ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಆ ನಟಿಯರು ಯಾರು ಎಂಬ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರದ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ನಟಿಯರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಈವರೆಗೆ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿಯರು ಯಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಮಗಧೀರ
'ಮಗಧೀರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಮೈತ್ ಖಾನ್ ವಿಶೇಷ ಹಾಡೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ಬಂಗಾರು ಕೋಡಿಪೆಟ್ಟ' ಹಾಡನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಮೈತ್ ಖಾನ್ ಈ ಹಾಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ನಾಯಕ್
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಮಿ ಕೌರ್ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಮಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ನಾಯಕ್' ಚಿತ್ರದ ಈ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಇಂದಿಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಯೆವಡು
'ಯೆವಡು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಂ' ಎಂಬ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು. ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ಯೂನ್ನಿಂದ ಈ ಹಾಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ರಂಗಸ್ಥಳಂ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಎಂದರೆ 'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಚಿತ್ರದ್ದು. 'ಜಿಲ್ ಜಿಲ್ ಜಿಗಲು ರಾಣಿ' ಎಂಬ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಾಡು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿತ್ತು.
'ಏಕ್ ಬಾರ್' ಹಾಡು
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಇಶಾ ಗುಪ್ತಾ ವಿಶೇಷ ಹಾಡೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ಏಕ್ ಬಾರ್' ಎಂಬ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶೃತಿ ಹಾಸನ್
ಇನ್ನು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರಲಿರುವ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಈ ಹಿಂದೆ 'ಆಗಡು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಜೊತೆ 'ಯೆವಡು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
