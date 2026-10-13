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- ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಥೆಗಳ ಅಡ್ಡ.. ಚೆನ್ನೈನ 'ಈ' ಏರಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಹಿಟ್!
ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಥೆಗಳ ಅಡ್ಡ.. ಚೆನ್ನೈನ 'ಈ' ಏರಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಹಿಟ್!
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆಗಳೆಂದರೆ ಬರೀ ರೌಡಿಸಂ, ಹೊಡೆದಾಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಬದುಕು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಟಾಪ್ 6 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾರ್ತ್ ಚೆನ್ನೈ (ಉತ್ತರ ಚೆನ್ನೈ) ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಲವ್, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರದ ಕಿತ್ತಾಟವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್, ಪಾ. ರಂಜಿತ್ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ವರಾಘವನ್ ಅವರು ನಾರ್ತ್ ಚೆನ್ನೈಯನ್ನು ಬರೀ ರೌಡಿಸಂ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ತ್ ಚೆನ್ನೈನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ 6 ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ವಡ ಚೆನ್ನೈ
ನಾರ್ತ್ ಚೆನ್ನೈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 'ವಡ ಚೆನ್ನೈ'ಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ. ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ನಟಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಕಿತ್ತಾಟದ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾರಮ್ ಆಟಗಾರನಾದ ಅನ್ಬು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕ್ರೈಂ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಕಥೆ ಇದು.
ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ದ್ರೋಹ, ಸೇಡು, ರಾಜಕೀಯ ಲಿಂಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತ, ಆಮೇಲೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ನಾರ್ತ್ ಚೆನ್ನೈ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ ರೀತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ತಂದುಕೊಡ್ತು.
ಮದ್ರಾಸ್
ನಾರ್ತ್ ಚೆನ್ನೈನ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ ಸಿನಿಮಾ 'ಮದ್ರಾಸ್'. ವ್ಯಾಸರ್ಪಾಡಿ, ಕಾಶಿಮೇಡು ಏರಿಯಾಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ರಾಜಕೀಯ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೋಡೋಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೋಡೆ ತರಹ ಕಂಡರೂ, ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಳಿ ಅನ್ನೋ ಯುವಕನ ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕಥೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಲವ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಪಾ. ರಂಜಿತ್ ಬಹಳ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ಪಟ್ಟ ಪರಂಬರೈ
ನಾರ್ತ್ ಚೆನ್ನೈ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕಥೆಗಳು ಅನ್ನೋ ಇಮೇಜ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ 'ಸಾರ್ಪಟ್ಟ ಪರಂಬರೈ'. 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಇಡಿಯಪ್ಪ ಪರಂಪರೆಗಳ ನಡುವಿನ ಫೈಟ್ ಇದರ ಹೈಲೈಟ್.
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋ ಕಬಿಲನ್, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಒಬ್ಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕಥೆ. ಬರೀ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆ, ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಾ. ರಂಜಿತ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪುದುಪೇಟ್ಟೈ
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ 'ಪುದುಪೇಟ್ಟೈ' ಕೂಡ ಒಂದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ, ಚೆನ್ನೈನ ಕ್ರೈಂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಶುರುವಾಗುವ ಅವನ ಹೋರಾಟ, ಆಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗ 'ಕೊಕ್ಕಿ ಕುಮಾರ್' ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪರಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೆಲ್ವರಾಘವನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೈಂ ಲೋಕದ ಕ್ರೌರ್ಯ, ರಾಜಕೀಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ತೋರಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತಿಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೇವರಿಟ್.
ರಾಯನ್
ಧನುಷ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿರುವ 'ರಾಯನ್' ಕೂಡ ನಾರ್ತ್ ಚೆನ್ನೈನ ಕ್ರೈಂ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರುವ ರಾಯನ್, ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಹಾಗೂ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನೇ ಲೈಫ್ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೋಕಲ್ ರೌಡಿಗಳ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಯನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಅವನನ್ನು ಹಿಂಸೆಯ ದಾರಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್, ದ್ರೋಹ ಹಾಗೂ ಸೇಡಿನ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಧನುಷ್ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಧನುಷ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಜೆಮಿನಿ
ನಾರ್ತ್ ಚೆನ್ನೈನ ರೌಡಿಸಂ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ 'ಜೆಮಿನಿ'. ವಿಕ್ರಮ್ ನಟನೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ನಾರ್ತ್ ಚೆನ್ನೈನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡಾನ್ ಆಗಿರೋ ಜೆಮಿನಿ, ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಫೈಟ್ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕಥೆ.
ಆಕ್ಷನ್, ಲವ್, ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ ಸೀನ್ಗಳಿರೋ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ವಿಕ್ರಮ್ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೆಮಿನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಾಗೂ ಡೈಲಾಗ್ಗಳಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ರು.
ಅರಸನ್
'ವಡ ಚೆನ್ನೈ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್, ಈಗ ಸಿಂಬು ಜೊತೆ 'ಅರಸನ್' ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ವಡ ಚೆನ್ನೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಇರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ನಾರ್ತ್ ಚೆನ್ನೈನ ಕ್ರೈಂ ಲೋಕ, ಅಧಿಕಾರದ ಕಿತ್ತಾಟ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ಈ ಬಾರಿ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಂಬು ಹಾಗೂ ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದಾಗಿರೋದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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