ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ನಲ್ಲಿ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.. ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?, ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕೇ? ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯು ಜನರನ್ನು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಿಎಫ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಬೇರೆಯೇ ಇದ್ದು, ಅದೇನೆಂದು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವೇ?
ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಭಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಪಿಎಫ್ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘನ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಖಾತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹಣ ಬರದಿದ್ದರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ PF ಖಾತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹಣ ಬರದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ PF ಖಾತೆಯನ್ನೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಬೇಡ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
PF ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ?
ಇಪಿಎಫ್ಒ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು 58 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದರೆ ಅವರ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ 58 ವರ್ಷ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತಾ?
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆ ಹಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು 58 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿತು. ಇದರರ್ಥ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಣವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗೋ ಮುನ್ನವೇ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯೋದು ತಪ್ಪೇ?
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸದನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೆ ಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಿಎಫ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪಿಎಫ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವದಂತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಂತರ ವಿಷಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ ಪಿಎಫ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೊಡುಗೆಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು 58 ವರ್ಷ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಹಣವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.