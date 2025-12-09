ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್!
Yuvraj Singh FINO Tequila: ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ 'ಫಿನೋ' ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಕಿಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 100% ಬ್ಲೂ ವೆಬರ್ ಅಗೇವ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಿಂಗ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಈಗ ಮದ್ಯೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಕಿಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ "ಫಿನೋ" ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಈಗ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಕಿಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ "ಫಿನೋ" ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಕೋಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ, ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯುವರಾಜ್ ಅವರ ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ-ಅಮೇರಿಕನ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಫಿನೋ ಟಕಿಲಾ ತನ್ನ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮದ್ಯವನ್ನು 100% ಬ್ಲೂ ವೆಬರ್ ಅಗೇವ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಆಯೇಷಾ ಗುಪ್ತಾ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಯ್ದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೆಹಲಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಸುಂಕ ಡ್ಯುಟು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೋರ್ಗಳನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಫಿನೋ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಬಾಟಲಿಗೂ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಸರಾಸರಿ ವೇತನ 25,000 ರಿಂದ 32,000 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಈಗ, ಜನರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಫಿನೋ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು.
