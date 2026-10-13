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- ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಆಟಗಾರರೂ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸುವುದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸ!
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಆಟಗಾರರೂ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸುವುದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸ!
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಆಟಗಾರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಳಿಸಲು ಈ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನೇ (White Uniform) ಧರಿಸಿ ಆಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಏಕದಿನ (ODI) ಮತ್ತು ಟಿ20 (T20) ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಜರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಆಟಗಾರರು, ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಹವಾಮಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
1. ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನ್ನುವುದು 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಸುದೀರ್ಘ ಆಟ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗ, ಆಟಗಾರರು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ (Reflects) ಹೊರತು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೈಯು ಹೆಚ್ಚು ಸೆಖೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
2. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ
19 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಹಿತಕರವಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಜಂಟಲ್ಮನ್ ಗೇಮ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಉಡುಪಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 1877ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದಲೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ.
3. ಕೆಂಪು ಚೆಂಡಿನ ದೃಶ್ಯರಚನೆ (Visibility)
ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟಗಾರರು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ಪಿಚ್ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಕೆಂಪು ಚೆಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈಗಲೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಪದ್ದತಿ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿಯಮವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆಟಗಾರರ ಆರೋಗ್ಯ, ಹವಾಮಾನದ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಆಟದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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