IND vs ENG 5th T20 Highlights: 0-4 ಅಂತರದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು, ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾವಾಗ?
IND vs ENG 5th T20 Highlights ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಸೋತಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಣಿ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಕೋಚ್? ನಾಯಕನೋ? ಅಥವಾ ತಂಡವೋ?
IND vs ENG 5th T20 Highlights: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು?
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ T-20ಐನಲ್ಲಿಯೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ(Team India) ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ವೈಟ್ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ T20 Ranking ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ನಾಯಕನೋ? ಕೋಚ್ನೋ ಅಥವಾ ಇಡೀ ತಂಡವೋ?
ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಸೋತಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಹೊಸ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏಕೆ ರಚಿಸಲಿಲ್ಲ
ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಗಂಭೀರ್!
ಪ್ರತಿಸಲ ತಂಡ ಸೋತಾಗ ನಡೆಸುವ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರು ಇನ್ನೂ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಏಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಂಭೀರ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದಲೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಣಿ ಸೋಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ್ ಕಾರಣ?
ಹಿಂದೆ ಗಂಭೀರ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡವು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ವೈಟ್ವಾಶ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಾವು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತೆವು,
IND vs ENG 5th T20 Highlights
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಂತ ಸಣ್ಣ ತಂಡವೂ ಕೂಡ ಬಲಾಢ್ಯ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು, ಇದೀಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಂಡವು ಒಮ್ಮೆ ಸೋಲಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
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