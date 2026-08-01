ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡವು WTC ಫೈನಲ್ ಅರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಬದಲು ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ತಂಡ ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದೀಪ್ ದಾಸ್ಗುಪ್ತಾ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೋಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸುಧಾರಣೆ, ವಿದೇಶಿ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡವು ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕದೇ, ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದೀಪ್ ದಾಸ್ಗುಪ್ತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೋಲುಗಳ ಬಳಿಕ ತಂಡ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈನಲ್ ಕನಸಿಗಿಂತ ತಂಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಖ್ಯ!
ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದಾಸ್ಗುಪ್ತಾ, ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ WTC ಫೈನಲ್ ಕುರಿತು ಅತಿಯಾದ ಚರ್ಚೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ, ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ತವರಲ್ಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ ತಂಡವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 2020-21ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸರಣಿ ಜಯದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಮಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಯೋಜನೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
WTC ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು..!
2025ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸರಣಿ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಭಾರತ WTC ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 48.15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಗಳು, ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ.
ಈ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಅವಕಾಶ ಜೀವಂತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ ದಾಸ್ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ತಂಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತ.
ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ!
WTC ಅರ್ಹತೆಯ ಗುರಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಂಡವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಂತ್ರಗಳತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಎಂದು ದಾಸ್ಗುಪ್ತಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಬದಲಾಗಿ, ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಸ್ಥಿರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಘಟಕ ರೂಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಅವರ ಈ ಸಲಹೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ತಂಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.