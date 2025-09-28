ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಪತ್ನಿ ಮುಜ್ನಾ ಮಸೂದ್ ಮುದ್ದಾದ ಗೊಂಬೆ! ಈಕೆ ಉದ್ಯೋಗವೇನು?
ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಪತ್ನಿ ಮುಜ್ನಾ ಮಸೂದ್: ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, ಭಾನುವಾರದಂದು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಲವೇ ಅದರ ಬೌಲರ್ಗಳು. ಪಾಕ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅವರ ಸುಂದರ ಪತ್ನಿ ಮುಜ್ನಾ ಮಸೂದ್ ಮಲಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಪತ್ನಿ
ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್, ಮುಜ್ನಾ ಮಸೂದ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಜ್ನಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 1997 ರಂದು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್.
ಕಾಲೇಜಿನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ
ಮುಜ್ನಾ ಮಸೂದ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅವರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆದು, ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
2022ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ!
ಡಿಸೆಂಬರ್ 23, 2022 ರಂದು, ಮುಜ್ನಾ ಮಸೂದ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಜುಲೈ 2023 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೀಡಿದರು. ರೌಫ್ ಪತ್ನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೊಂಬೆಯಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ
ಮುಜ್ನಾ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್
ಮುಜ್ನಾ ಮಸೂದ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 28 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯ
ಮುಜ್ನಾ ಮಸೂದ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಪತಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಮುಜ್ನಾ
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮುಜ್ನಾ, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು.