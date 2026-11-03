ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಏಕದಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 596 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ರೋಹಿತ್ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 437 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 4ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ vs ರೋಹಿತ್: ಯಾರ ದಾಖಲೆ ಉತ್ತಮ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಲೆಕ್ಕ!
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 4ರಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಬಲಿಷ್ಠ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಅವರು ಕಿವೀಸ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ 13 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 596 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 49.66ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2014ರಲ್ಲಿ ನೇಪಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ 123 ರನ್ ಅವರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂದು ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈವರೆಗೆ 14 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 437 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 36.41ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿರುವ ರೋಹಿತ್ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 87 ರನ್.
ಆದರೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಈವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಕದಿನ ಶತಕ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಶತಕದ ಬರ ನೀಗಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಅವರ ಮುಂದಿದೆ.
ಇಬ್ಬರ ದಾಖಲೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ
- ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: 13 ಪಂದ್ಯ, 596 ರನ್, 49.66 ಸರಾಸರಿ, 1 ಶತಕ, 4 ಅರ್ಧಶತಕ.
- ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ: 14 ಪಂದ್ಯ, 437 ರನ್, 36.41 ಸರಾಸರಿ, 0 ಶತಕ, 4 ಅರ್ಧಶತಕ.
ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರನ್ ಗಳಿಕೆ, ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು ಶತಕದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.
2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರಣಿ ಮಹತ್ವದ್ದು
ಭಾರತ ತಂಡ 2018-19ರ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆಗ ಭಾರತ 4-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಿವೀಸ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಿದ್ಧತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸರಣಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಅನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.