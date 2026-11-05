ಅಪ್ಪನ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಂದು ವಿರುದ್ಧ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದ 18ರ ಹುಡುಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಇಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಮ್ರಾಟ! ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಶುರುವಾದ ಕನ್ನಡಿಗರೊಂದಿಗಿನ ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಅದು 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2006ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆ. 18 ವರ್ಷದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಪ್ರೇಮ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಇತ್ತಾದರೂ, ಅತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿರುದ್ಧದ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿನಿಂದ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಲು ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂದು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೇ ಹೋರಾಡಿದ್ದ ಆ ಹುಡುಗ ಇಂದು ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಕಣ್ಣೀರ ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೌನ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ!
ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಹಿ ಸತ್ಯ ಕಣ್ಣಮುಂದಿದ್ದರೂ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರೂ, ವಿರಾಟ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ದೆಹಲಿಯ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಕೋಟ್ಲಾ ಮೈದಾನದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ತಂಡ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿತು. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೌನವಾಗಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಯಿಂದ ತಂಡವನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿದ ಮಗ!
ದೆಹಲಿ ತಂಡ ಫಾಲೋ-ಆನ್ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ತೀವ್ರ ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಧೈರ್ಯದಿಂದ 90 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಅವರ ತಪ್ಪು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೊನೆ ಆಸೆ ನಾನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವುದಾಗಿತ್ತು, ಇಂದು ಅವರು ನನ್ನ ಆಟ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತಿದ್ದರು.
ಮೈದಾನದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಚಿತಾಗಾರಕ್ಕೆ!
ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತಾಗಾರಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಅಪ್ಪನ ಚಿತೆಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವಾಗ ವಿರಾಟ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವಿತ್ತು. ಅಂದು ಅಪ್ಪನ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ ಆ ದಿನವೇ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಅದೇ ಛಲ ಇಂದು ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸಾಮ್ರಾಟನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಂಪೈರ್ ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣ!
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಅಂಪೈರ್ ಬಳಿ ನಡೆದು, ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ತಪ್ಪು ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಔಟ್ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಅರಿತ ಹಾಗೂ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೇಳಿದ ಅಂಪೈರ್ ಕೂಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅಂದು ಮಗನ ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಆಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಾಯಿ ಸರೋಜಾ ಕೊಹ್ಲಿ, "ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಪ್ಪ ತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸು, ಅದೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕೊಡುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ" ಎಂದು ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರತಿ ಶತಕದಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪನ ಹುಡುಕಾಟ!
ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎತ್ತಿ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವುದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ; ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಂದೆಗಾಗಿ. ಅಪ್ಪನ ಅಗಲಿಕೆಯ ಆ ಒಂದು ದಿನವೇ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹುಡುಗನಿಂದ ಜಗತ್ತೇ ಮೆಚ್ಚುವ 'ಮಹಾಪುರುಷ'ನನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು.