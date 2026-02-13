ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪತ್ನಿ ನೇಹಾ ಖೇಡೇಕರ್ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಜೋಡಿಯ ಮುದ್ದಾದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ
Varun Chakravarthy love story: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಪತ್ನಿ ನೇಹಾ ಖೇಡೇಕರ್ ಅವರ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ವರುಣ್ ತಮ್ಮ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನೇಹಾ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತರು.
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಬಯಸಲ್ಲ
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರಿ ಸ್ಪಿನ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಆದರೆ ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಪತ್ನಿ ನೇಹಾ ಖೇಡೇಕರ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ನೇಹಾ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಬಯಸದಿದ್ದರೂ, ವರುಣ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದ ದೂರ
ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ನೇಹಾ ಖೇಡೇಕರ್, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವರುಣ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ನೇಹಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ.
ಮೌನವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ನೇಹಾ
ನೇಹಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದರು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ಅವರ ಪತಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವರುಣ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೇಹಾ ಮೌನವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ?
ವರುಣ್ ಮತ್ತು ನೇಹಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ. ಆಗ ವರುಣ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ, ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ವರುಣ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪದವಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರ ಈ ಕನಸನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇಹಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.
ವರುಣ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ನೇಹಾ
ವರುಣ್ ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟ. ಇದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಖಾತ್ರಿಯಿಲ್ಲದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನೇಹಾ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತರು. ವರುಣ್ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ನೇಹಾ ಅವರ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವೇ ವರುಣ್ಗೆ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿತು. ಈ ಜೋಡಿ 2020ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಯೋಜಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 2020 ರಂದು ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ನವೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ, ದಂಪತಿಗೆ ಆಥ್ಮನ್ ಎಂಬ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿತು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.