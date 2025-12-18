ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತಾರಾ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 818 ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ರೇಟಿಂಗ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ 783 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ.
ವರುಣ್ ಭಾರತ ಪರ 32 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿ 51 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 19 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿ 32 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಮರ್ ಗುಲ್ 865 ರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು ಈಗಲೂ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ.
