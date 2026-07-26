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- ವೈಭವ್ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಯಿಂದ ವಾರ್ನಿಂಗ್; ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್! ಆಗಿದ್ದೇನು?
ವೈಭವ್ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಯಿಂದ ವಾರ್ನಿಂಗ್; ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್! ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ 2ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಔಟಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂವರು ವೈಭವ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು? ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಆಗಿಯೇ ಹೋಯ್ತಾ ಜಗಳ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ!
ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್!
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಭರವಸೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀನಿಯರ್ಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದವು. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಈ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ವೈಭವ್ಗೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಸೀನಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ T20I ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ವೈಭವ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದವರಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ನಾನು ವೈಭವ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನಂತೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಆತ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಕಳಕಳಿ" ಎಂದು ಇಶಾನ್ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇಶಾನ್ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ವೈಭವ್ಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುವ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಗಮನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಶಾನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದೇನು?
ವೈಭವ್ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಾತಾವರಣವು ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗ, ಹಠಾತ್ ಬಂದೊದಗಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಹೈಪ್ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾದಿತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವರಿಂದಲೂ ಕ್ಲಾಸ್!
ಕೇವಲ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಂಡದ ಇತರ ಸೀನಿಯರ್ಗಳಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ವೈಭವ್ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅತಿಯಾದ ಹೊಗಳಿಕೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸದಿದ್ದಾಗ ಬರುವ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಯಾಗಲಿ, ವೈಭವ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ" ಎಂದು ಇಶಾನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಬಾಡಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬದಲಾಗಬಾರದು!
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಕುಗ್ಗಿಹೋಗಬಾರದು. "ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಅದು ಆಟಗಾರನ ದೇಹ ಭಾಷೆಯ ಬಾಡಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಾರದು. ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದರೆ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ನೈಜ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ನೆಡಬೇಕು" ಎಂಬುದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಯುವ ತಾರೆಗೆ ನೀಡಿದ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ!
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