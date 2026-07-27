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- Vaibhav: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಬ್ರೇಕ್! ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದು ಯಾವಾಗ? ಆಗಿದ್ದೇನು?
Vaibhav: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಬ್ರೇಕ್! ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದು ಯಾವಾಗ? ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಯುವ ತಾರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ನಂತರ ದಿಡೀರ್ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ನೀಡಕಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ಗೆ ದಿಢೀರ್ ಬ್ರೇಕ್!
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹೊಸ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್-ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಗೈದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಆಟಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ದಿಢೀರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಈ ಯುವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್, ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಯುವ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಶುರುವಾಗುವವರೆಗೂ ವೈಭವ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದು, ಇವರ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.
ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ವೈಭವ ಮುನ್ನುಡಿ!
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ T20I ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ 2 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 151 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ, ವೈಭವ್ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ವೈಭವ್ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಾದರು.
ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್!
ವೈಭವ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೂ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ವಿಫಲರಾದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿನ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು, ವೈಭವ್ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸದ ನಂತರ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ? ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ವೈಭವ್!
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸದ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ, ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದ ನಂತರ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವೆ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಂಡೀಸ್ ಸರಣಿ!
ಭಾರತ-ವೆಸ್ಟ್ ವಿಂಡೀಸ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ನಂತರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಿಂದ 5 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ವಂಡರ್ ಕಿಡ್!
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಭಾರತದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ, ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.
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