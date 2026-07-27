ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತತವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಂಜುಗೆ ಯಾಕೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಸಂಜುರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಕೇವಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ವೈಫಲ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ ಸಂಜುಗೆ ಯಾಕೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಈಗಲಾದರೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಸಂಜುರನ್ನು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸರಣಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಸಂಜು ಬದಲಿಗೆ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ವೈಭವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಜು ವಾಪಸಾತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಸತತವಾಗಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಯ
"ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಆಟಗಾರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ? ಆದರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾದರೆ, ಸಂಜುಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಯಾಕೆ?" ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ತಮಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಆದರೆ ಅವರು ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರಂಭದ ಕೆಲವು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಡಿ ನೆಲೆಯೂರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 100ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು 200ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದು ಸಂಜುಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ. ಮೊದಲೇ ಬಂದು ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಬಾರದು," ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆ ತರದೇ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 3.66ರ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 55.00ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ಎದುರಾಳಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. "ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾರ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಾಳಿಗಳು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದಲೇ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಿದೆ. ಅವರು 100% ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಆಯ್ಕೆಗಾರರಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಆಡಿದ ಹತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇವಲ ಐದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಕೇವಲ 16 ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಜುರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣ ನಿಲುವನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.