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- 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ, 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 94 ರನ್..! ಲಂಕಾ ನೆಲದಿಂದಲೇ BCCI ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಖಡಕ್ ಮೆಸೇಜ್
11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ, 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 94 ರನ್..! ಲಂಕಾ ನೆಲದಿಂದಲೇ BCCI ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಖಡಕ್ ಮೆಸೇಜ್
ದಂಬುಲ್ಲಾ: ಬಾಲ್ ಇರುವುದೇ ದಂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಕಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಕ ಆಟವಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಖಡಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಲಯ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಇದೀಗ ಭಾರತ 'ಎ' ಪರ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಬಾರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಕಾ 'ಎ' ಬೌಲರ್ಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಚಚ್ಚಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವೈಭವ್
ಹೌದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ 'ಎ' ವಿರುದ್ದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಿಸ್ಟ್ 'ಎ' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಲಂಕಾ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿದ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 94 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು.
ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಏಕದಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ವೈಭವ್
ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟರ್, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ನೀವು, ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ವೈಭವ್, ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ತಾವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ರೆಡಿಯಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಲಂಕಾ ನೆಲದಿಂದಲೇ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇದುವರೆಗೂ 38 ಸೀನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಯೂಥ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 25 ಯೂಥ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ 3 ಶತಕಗಳ ಸಹಿತ 1,412 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ವೈಭವ್
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಅಂಡರ್-19 ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಲಿಸ್ಟ್ 'ಎ' ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವೈಭವ್, ಭಾರತ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರೆಡಿ
ಸದ್ಯ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಇದೀಗ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರಿನ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೇಲಿದೆ.
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