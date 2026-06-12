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- ಸಚಿನ್, ವಿರಾಟ್ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗಿದೆ: ದಿಗ್ಗಜ ಬೌಲರ್ ಭವಿಷ್ಯ
ಸಚಿನ್, ವಿರಾಟ್ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗಿದೆ: ದಿಗ್ಗಜ ಬೌಲರ್ ಭವಿಷ್ಯ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್, ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು 'ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಧಿ' ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರನಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಧಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್, ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಟೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು "ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಧಿ" ಮತ್ತು ತಾವು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್
15 ವರ್ಷದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 776 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಅವರು 'ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್' (Orange Cap) ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಟಿ20ಐ (T20I) ತಂಡದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್-ಕೊಹ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
SA20 ಟೂರ್ನಿಯ 5ನೇ ಸೀಸನ್ಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಟೇನ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಅಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಈ ಮಗು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಆತ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿದ್ದಾನೆ," ಎಂದು ಸ್ಟೇನ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಟಗಾರರಿಗಿಂತ ವೈಭವ್ ವಿಭಿನ್ನ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ 14 ಅಥವಾ 15 ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ 'ವಂಡರ್ಕಿಡ್' ತಮಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಟೇನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಬಹುತೇಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಸ್ಟೇನ್ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಹದಿಹರೆಯದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಭಾರತ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರನನ್ನು ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಲೀನ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ವೈಭವ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್
42 ವರ್ಷದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಭವ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲ್-ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ (ಚೆಂಡನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬಾರಿಸುವ) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಅವರನ್ನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸಿದೆ. "ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಪಿಚ್ಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವೈಭವ್ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಬಹುದು
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಬೌಲರ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಲು ಇನ್ನೂ ದಾರಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಟೇನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಅವರು ವೈಭವ್ಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟೇನ್, ಶಾರ್ಟ್-ಪಿಚ್ (Short-pitched bowling) ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಫಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್
"ರಬಾಡ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವೈಭವ್ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ (14-15 ವರ್ಷ). ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈಭವ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೌನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಪಂದ್ಯದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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