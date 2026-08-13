2013ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿಸಿದ ಅಜೇಯ 101 ರನ್ಗಳೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಂದು ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒತ್ತಡದ ಚೇಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, 2022ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, 2013ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ವಿರುದ್ಧ ತಾವು ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಅಜೇಯ 101 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆಟ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒತ್ತಡದ ಚೇಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ 2026' ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಿಲ್ಲರ್, ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ನ ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
'ಅದು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು': ಮಿಲ್ಲರ್ ಮಾತು
ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಈ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಮಿಡಲ್-ಆರ್ಡರ್ ಫಿನಿಶರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಗಳಿಸಿದ 101 ರನ್ಗಳ ಆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅದೊಂದು ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಶತಕ, ನನ್ನ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಶತಕ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಡರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ನಾನು 118 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯನಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಈ ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ," ಎಂದು ಮಿಲ್ಲರ್ ಹೇಳಿದರು.
2013ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ XI ಪಂಜಾಬ್ (ಈಗಿನ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್) ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಿಲ್ಲರ್, ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 101 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅವರನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು ಮತ್ತು 'ಫಿನಿಶರ್' ಎಂಬ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿತು.
ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕಲೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್!
ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಟಗಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೇ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನಿನ್ನೂ ಕಲಿಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆನಂದಿಸಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದರು.
ಐಪಿಎಲ್ ಪಯಣ ಮತ್ತು ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷಣ!
2012ರಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಿಲ್ಲರ್ 15 ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ದಾಖಲೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಚೊಚ್ಚಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಟಿಯ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ ಮಿಲ್ಲರ್, ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಓಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯ-ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಿಲ್ಲರ್, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ಗೆಲುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. "ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷಣ... ಹಲವಾರು ಇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಆಡುವುದೇ ಗೆಲ್ಲಲು. ಹಾಗಾಗಿ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ಗಾಗಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷಣ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಯಶಸ್ವಿ ಟಿ20 ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ಮಿಲ್ಲರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 152 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 3,288 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಚೇಸಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ 2026' ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್ ಪರ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 166 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. 37 ವರ್ಷದ ಈ ಆಟಗಾರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಟಿ20 ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.