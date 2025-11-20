2026 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಂತು; ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವಾಗ?
U19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: 2026ರ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜನವರಿ 15 ರಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಎ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ಐಸಿಸಿ 2026ರ ಅಂಡರ್ 19 ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿವೆ. ಜನವರಿ 15ಕ್ಕೆ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಲಿದೆ.
ಯುಎಸ್ಎ ಜೊತೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತದ ಯುವ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ 'ಎ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಯುಎಸ್ಎ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ಭಾರತದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಜ.15-ಯುಎಸ್ಎ, ಜ.17-ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಜ.24-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್. ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬುಲವಾಯೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಹೊಸ ತಂಡಗಳ ಎಂಟ್ರಿ; ಟಾಂಜಾನಿಯಾಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಕಾಶ
ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಟಾಂಜಾನಿಯಾ ತಂಡದ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಕೂಡ 2020ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ 'ಎ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 'ಬಿ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದೆ.
ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್, ಸೆಮೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್; ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ಸೂಪರ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಬದ್ದ ಎದುರಾಳಿಗಳಾದ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಟಾಪ್-3 ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಟಾಪ್-2 ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
U-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ. ಕೊಹ್ಲಿ, ಸ್ಮಿತ್ರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬೆಳೆದವರು. ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿವೆ ಎಂದು ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
