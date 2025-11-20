ಇದೇ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಹಿರಿಮೆ! ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್
ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. 2 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೀಟರ್ಸನ್ ಮನದ ಮಾತು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ (Kevin Pietersen) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದ ಮಾತುಗಳಿಂದ. ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಭಾವನೆಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ತಮಗಿರುವ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ದೇಶ ತನಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು, ಕ್ರೀಡೆಯು ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳಿಸಿಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವಮಾನದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್
ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸ್ನೇಹವು ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಆಳವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೀಟರ್ಸನ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಜೀವಮಾನದ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಕುಟುಂಬದಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೀಟರ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ತನಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ನಿಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ, ಆಟವನ್ನು ಮೀರಿದ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾಕೆ 'ಭಾರತದ ಪರ' ಎಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ?
ತಾನು ಯಾಕೆ 'ಭಾರತದ ಪರ' ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದು ಎಂದು ಜನರು ಆಗಾಗ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೀಟರ್ಸನ್ ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅಗೌರವ, ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿ, ದಯೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಮಾತು
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ತಾನು ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಸೆದ ಸ್ನೇಹಗಳು
ಪೀಟರ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಒತ್ತಡದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಈ ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಅಭಿಮಾನ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹ ಆಟಗಾರರಿಂದ ತಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಸ್ಪರ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವೇ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ
ಒಂದು ದೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಕ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು ಪೀಟರ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮೊದಲು ತನಗೆ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೀಡಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹೃದಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾವನೆ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೆಸುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೀಟರ್ಸನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್
ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು, ಭಾರತದ ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಳಿಸಲಾಗದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪೀಟರ್ಸನ್ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅನಾವರಣ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದೇಶ, ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಗಳಿಸಿದ ಗೌರವ, ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದೆ.