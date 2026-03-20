Unwanted IPL Records: ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ರೋಹಿತ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ!
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಬಯಸದ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿವೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ರಶೀದ್ ಖಾನ್ರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಆ ಬೇಡದ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವುವು?
Image Credit : ANI
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಬೇಡದ ದಾಖಲೆಗಳು
ಐಪಿಎಲ್ ಹಲವು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರು ಮರೆಯಬಯಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : Facebook/Mumbai Indians
1. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಗೆ ಔಟ್
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 267 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 83 ಬಾರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 18 ಡಕೌಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
Image Credit : ANI
2. ರಶೀದ್ ಖಾನ್: ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೀಡಿದ ಬೌಲರ್
ಟಿ20ಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 33 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೀಡಿದ ಬೌಲರ್ ಎನ್ನುವ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : ANI
3. ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್: ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಗಿ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ಐಪಿಎಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 76 ರನ್ ನೀಡಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.
Image Credit : our own
4. ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್: ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ (37 ರನ್)
ಐಪಿಎಲ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್, ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 37 ರನ್ ನೀಡಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಓವರ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು.
Image Credit : X/@UniqueF_KajalA
5. ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್: ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಕೌಟ್ಗಳು (19)
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ (19) ಡಕೌಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಬೇಡದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
