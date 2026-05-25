ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮೇ.25): ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL 2026) ಮಹಾಸಮರ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯ ಸೀಸನ್ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಅಂಕಿ-ಅಂಶವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರೆ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ ಸ್ಥಿರತೆ (Settled Squad) ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ತಂಡಗಳು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಅಧಿಕೃತ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಆಯಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಆಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೇವಲ 16 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಳಸಿ ನಂ.1 ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ (RCB)
ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡವು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 16 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಂಘಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ (Top of the Table) ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಗಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಈ 'ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸೂತ್ರ' ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇವಲ 18 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ (GT) ತಂಡವು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದ ಮುಂಬೈ-ಲಕ್ನೋ!
ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ ತಂಡಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಭಾರಿ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 24 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ತಂಡವು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ 9ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ (10ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಕುಸಿದಿರುವ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 23 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
|ತಂಡದ ಹೆಸರು
|ಬಳಸಿದ ಒಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು
|ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI)
|24
|ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG)
|23
|ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC)
|22
|ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK)
|21
|ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR)
|20
|ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR)
|19
|ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS)
|19
|ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH)
|19
|ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ (GT)
|18
|ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB)
|16
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ (Playing 11) ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವುದು ತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಲಕ್ನೋ ತಂಡಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಅವರಿಗೆ ಸತತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಜಿಟಿ ತಂಡಗಳು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ.