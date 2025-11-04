ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್? ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಅಚ್ಚರಿ ನಿರ್ಧಾರ!
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಅವರ ತಂತ್ರವೇನು?
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಸಂಚಲನ
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ SRH ತಂಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. 23 ಕೋಟಿಯ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ.
23 ಕೋಟಿಯ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ?
2025ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕ್ಲಾಸೆನ್ರನ್ನು 23 ಕೋಟಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಕಮಿನ್ಸ್ (18 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮ (14 ಕೋಟಿ) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ 2025ರಲ್ಲಿ ತಂಡ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಿರ್ಧಾರವೇ?
ಕ್ಲಾಸೆನ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗಿಂತ ಆರ್ಥಿಕ ತಂತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ಲಾಸೆನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 23 ಕೋಟಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್
2025ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸೆನ್ 13 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 172.69 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 487 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಕಣ್ಣು
2025ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ SRH ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಶಮಿ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಶಮಿ ಕೇವಲ 6 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಹರ್ಷಲ್ 16 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸ್ಪಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ SRHನ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಏನು?
ತಂಡದ ಸಮತೋಲನ, ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಲ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು SRH ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು. ಕ್ಲಾಸೆನ್ನಂತಹ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನರ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದು ರಿಸ್ಕ್ ಆದರೂ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಇದನ್ನು ರೀಸೆಟ್ ತಂತ್ರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ.