ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹೊಸ ರಣತಂತ್ರ ಹೆಣೆದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್!
IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗಾಗಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆ ವಿವರಗಳು ಏನು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಹೀಗಿರಲಿದೆ
ಮುಂಬರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾಗಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 15ರೊಳಗೆ ಆಟಗಾರರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಟೇನ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಲಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರೊಳಗೆ ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ತಂಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ರಿಟೆನ್ಷನ್
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬಲ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಜೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಬಲ್ಲರು. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಭವವಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ಓಪನರ್ಗಳು ಈ ಬಾರಿಯೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಖಚಿತ. ನಂ. 4ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಟಿ20 ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ SRHಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ.
ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲಬಸ್
ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ SRHಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದ ಆಟಗಾರ. ಕೇವಲ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ರೀತಿ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಬಲ್ಲರು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ತಂಡದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲರು.
ನಂಬರ್ 3 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ
ನಂ. 3ನೇ ಸ್ಥಾನ SRHಗೆ ಗೊಂದಲವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ರನ್ನು 11 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಲೋಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂ. 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಆಟಗಾರ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ.
ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೀಗಿರಬಹುದು
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಮೇಲೆ ತಂಡವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ 10 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿತ್ತು. ಸ್ಪಿನ್ ವಿಭಾಗ SRHಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಜೀಶಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ಹರ್ಷ್ ದೂಬೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕೊರತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, SRH ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಖರೀದಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಪಿಚ್ಗಳು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ.