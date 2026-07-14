ಶುಬಮನ್ ಗಿಲ್ ಕಟ್ಟಿದ ವಾಚ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಫಾನಿ ಡೆಟೋನಾ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ವೇಳೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಜೊತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶುಬಮನ್ ಗಿಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ ರೊಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾಚ್ ಇದೀಗ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾಚ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಶುಬಮನ್ ಗಿಲ್ ವಾಚ್
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶುಬಮನ್ ಗಿಲ್ ಸದ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶುಬಮನ್ ಗಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಗ್ಗಜರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುಬಮನ್ ಗಿಲ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಗಿಲ್ ವಾಚ್ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಗಿಲ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ವಾಚ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು
ಶುಬಮನ್ ಗಿಲ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ವಾಚ್ ಬೆಲೆ 39.50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ . ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 44 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ರೊಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್ ಡೆಟೊನಾ ವಾಚ್. 18 ಕ್ಯಾರಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಾಚ್ ಬ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಟಿಫಾನಿ ಡೆಟೋನಾ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ
ಶುಬಮನ್ ಗಿಲ್ ಬಳಿ ಹಲವು ದುಬಾರಿ ವಾಚ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ರೊಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್ ಡೆಟೊನಾ ವಾಚ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಟರ್ಕೋಯಿಸ್ ಬ್ಲೂ, ಲ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಯಲ್, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕ್ರೋನಾಗ್ರಾಫ್ ಸಬ್ ಡಯಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಟಿಫಾನಿ ಡಯಲ್ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರೊಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗಿಲ್
ಜಿ ಶಾಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿರುವ ಶುಬಮನ್ ಗಿಲ್ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ವಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾದ ಗಿಲ್ ರೊಲೆಕ್ಸ್ ವಾಚ್ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗಲೂ ಶುಬಮನ್ ಗಿಲ್ ಇದೇ ವಾಚ್ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಬಮನ್ ಗಿಲ್ ಬಳಿ ಇವೆ ಹಲವು ರೊಲೆಕ್ಸ್ ವಾಚ್
ಶುಬಮನ್ ಗಿಲ್ ಹಲವು ರೊಲೆಕ್ಸ್ ವಾಚ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಟೂ-ಟೋನ್ ಓಸ್ಟರ್ಸ್ಟೀಲ್ ಡೇಟೋನಾ, ಗಂಭೀರ ಕೊಡುವ ಡೇ-ಡೇಟ್ 40 (Day-Date 40), ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪರ್ಪೆಚ್ಯುಯಲ್ 1908 (Perpetual 1908) ವಾಚ್ಗಳು ಸಹ ಗಿಲ್ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿವೆ.
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