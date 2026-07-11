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- Gill: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಜೊತೆಗಿರುವ ಆ ಬೆಡಗಿ ಯಾರು? ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ಗೇ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡುವಂತಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಶ್!
Gill: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಜೊತೆಗಿರುವ ಆ ಬೆಡಗಿ ಯಾರು? ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ಗೇ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡುವಂತಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಶ್!
ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಜತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿಯೂ ಸಖತ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಚಿನ ಕುಟುಂಬದ ಜತೆ ಗಿಲ್!
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಸಾರಾ ಜೊತೆ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ವದಂತಿಗಳಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಯಾರು ಆ ಹುಡುಗಿ?
ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿಗೂಢ ಹುಡುಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು?
ಗಿಲ್ ಜತೆಗೆ ಇರುವ ಬೆಡಗಿ ಇವಳೆ!
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಜೊತೆ ನಿಂತಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾ ನಿರೂಪಕಿ. ಐಪಿಎಲ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್, ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಟೆನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ತನ್ವಿ ಶಾ. ಕ್ರೀಡಾ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ತನ್ವಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂ. 1 ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 2000 ರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೂನಿಯರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.
ಕೆಲ ಕಾಲ ಕ್ರೀಡಾ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ!
ಟೆನಿಸ್ ತೊರೆದ ನಂತರ, ತನ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕ್ರೀಡಾ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಕ್ರೀಡಾ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಬುಧಾಬಿ ಟಿ 10 ಲೀಗ್, ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಐಪಿಎಲ್, ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2023ರಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ವಿಷಾ!
ತನ್ವಿ ಸ್ವತಃ ಮಾಜಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೈದಾನದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೆಶರ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಲವಾದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಲೈವ್ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
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