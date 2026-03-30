IPL 2026: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಎಂ ಎಸ್ ಧೋನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ!
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 19 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಕ್ಯಾಪ್ಡ್' ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಶ್ವರೂಪ
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್, 'ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್' ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದರು. ಲೀಗ್ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ 19 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡರು.
19 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲೂ 'ಕ್ಯಾಪ್ಡ್' ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, 2008ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ 2026ರ ಸೀಸನ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ 19 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ 19 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲೂ 'ಕ್ಯಾಪ್ಡ್' (ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ಅನುಭವವಿರುವ) ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಮಾತ್ರ.
ಧೋನಿ-ರೈನಾರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ 19 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು 'ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್' ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರೋಹಿತ್, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಡಿದ ನಂತರವೇ ಐಪಿಎಲ್ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಧೋನಿ, ರೈನಾ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನೂ ರೋಹಿತ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
50ನೇ ಬಾರಿಗೆ 50+ ರನ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ 50+ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 78 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 72 ಬಾರಿ 50+ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ (66), ಶಿಖರ್ ಧವನ್ (53) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ 50ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 45 ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್, ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲೆ
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಐದು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕ
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಐದು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟೈಟಲ್ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರನಾಗಿ, 2009ರಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ರನ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2008ರ ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ರೋಹಿತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, 'ಕ್ಯಾಪ್ಡ್' ಆಟಗಾರನ ದಾಖಲೆ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಲಾಯಿತು.
