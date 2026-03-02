- Home
ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹವಾ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಳಿಕ ಸಂಜುಗೆ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರು ಫಿದಾ!
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ 50 ಬಾಲ್ಗೆ 97 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಫಲದಿಂದ ಭಾರತ ಗೆದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಂಜುಗೆ, ವಿರಾಟ್ನಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.
110
Image Credit : ANI
ಶೆಹಜಾದ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಸವಾಲು
ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸೋತರೆ, ತಾನು ಜಿಯೋ ಟಿವಿಯ 'ಹಾರ್ನಾ ಮನಾ ಹೈ' ಶೋ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಹ್ಮದ್ ಶೆಹಜಾದ್ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಸೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀರ್ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
210
Image Credit : Getty
ಆಮಿರ್ಗೆ ವಿಯೋಜನೆ
'ಅಮೀರ್, ನಾನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ವಾ? ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಇಂದು ಸುಳ್ಳಾದವು. ಭಾರತವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೆ. ಭಾರತ ತನ್ನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಬೌಲಿಂಗ್ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್-ಅಪ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶೆಹಜಾದ್ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
310
Image Credit : ANI
ಇಂಡಿಯಾ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒತ್ತಡ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ಗೂ ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶೆಹಜಾದ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.
410
Image Credit : Getty
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶೆಹಜಾದ್, 'ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ!' ಎಂದರು. ಸಂಜುರಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
510
Image Credit : Getty
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರದರ್ಶನ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಜು ಎರಡು ಟಿ20 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಶೆಹಜಾದ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರನ ಸ್ಥಾನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೂ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
610
Image Credit : Getty
ಸಂಜು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಬದಲಾಗಲಿದೆ
ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಜುಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಜುಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶೆಹಜಾದ್ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಅಜೇಯ 90+ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಸಂಜು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ ಎಂದರು.
710
Image Credit : ANI
ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ
'ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಸಂಜು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ಪಾಠಗಳನ್ನೇ ಸಂಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು' ಎಂದು ಶೆಹಜಾದ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
810
Image Credit : ANI
ನಂಬಲಾಗದ
ಸೀಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಇಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಸಂಜು ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
910
Image Credit : ANI
ಬಾಸಿತ್ ಅಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಸಂಜು ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಫಿನಿಶರ್ಗಳಂತಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಬಾಸಿತ್ ಅಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಜು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಡಿದರು ಎಂದು ಬಾಸಿತ್ ಅಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
1010
Image Credit : Getty
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ
'ಸಂಜು ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಛಾಯೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ವಿಭಿನ್ನ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚೆಂಡನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದರು' ಎಂದು ಬಾಸಿತ್ ಅಲಿ ಹೇಳಿದರು.
