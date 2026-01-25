ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಪಾಕ್ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್!
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು?
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಪಾಕ್ ಆಡದಿದ್ದರೆ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು?
2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ, ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಉಗಾಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಪಿಸಿಬಿಯಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ
ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮರಳಿ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಗಾಂಡಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾನ್ಸ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಉಗಾಂಡ ತಂಡ ಬರಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯದ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ನಂತರ ಉಗಾಂಡ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಉಗಾಂಡಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿದೆ.
ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಗ್ರೂಪ್-ಎ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ತಂಡಗಳು
ಗ್ರೂಪ್-ಎ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನಮೀಬಿಯಾ ಜೊತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದೆ. ಪಾಕ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ, ಉಗಾಂಡ ತಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ.
ಐಸಿಸಿ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು?
ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವಿದ್ದು, ತಂಡಗಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಐಸಿಸಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ, ಟೂರ್ನಿಯ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ.
