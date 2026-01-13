ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಸೋಲ್ಡ್ ಆದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಕೇವಲ 55.57 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಐಪಿಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಸಂಬಳಕ್ಕೂ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ಗೆ 27 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲೂ ಪಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ₹26.75 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ವೇಗಿ ಜೇಕಬ್ ಡಫಿಗೆ ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 2 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹಾಗೂ ಜೇಕಬ್ ಡಫಿಯ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳ, ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಭಾರತದ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
