ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ನಾಳೆ: ಎಂದಿಗೂ ಮುರಿಯಲಾಗದ IPL ದಾಖಲೆಗಳ ಸರದಾರ- ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಜುಲೈ 7 ರಂದು ಎಂ.ಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ 2024 ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಳೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎನ್ನಿಸಿರುವ ಎಂ.ಎಸ್ ಧೋನಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. 2008 ರ ಐಪಿಎಲ್ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್ಕೆ) ತಂಡದ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, ಮೊದಲ ಹರಾಜಿನಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಜುಲೈ 7 ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ
ಎರಡು ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲಿಗ
2010 ಮತ್ತು 2011 ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ನಾಯಕ ಅವರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ 200 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ನಾಯಕ ಅವರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಹತ್ತು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ರನ್ ಗಳಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು.
ನಾಳೆ 45ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ
ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ 2024 ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ 7ರಂದು 45ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಸ್ಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಲೈವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವೆ.
ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಗಾಯ
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2023 ರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿದ್ದರು.
42 ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 42 ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು, ಇದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು
ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಫಿಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 250 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಯಕನಾಗಿ, ಧೋನಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ 226 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 133 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 91 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು 58.84 ಆಗಿದೆ. ನಂತರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು 158 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 87 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
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