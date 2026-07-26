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- Vaibhav Sooryavanshi: 149 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು! ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೆಕಾರ್ಡ್!
Vaibhav Sooryavanshi: 149 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು! ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೆಕಾರ್ಡ್!
15 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ T20I ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು!
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ದಂಡು ಧಮಾಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಆದರೆ 1877 ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ 149 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಹಾ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಭಾರತದ 'ವಂಡರ್ ಕಿಡ್' ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರಾರೆಯ ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಚಿತ್ತದ ಶಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಈ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 (T20I) ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅಬ್ಬರ!
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 192 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಭಾರತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿ ತಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಸಿಕ್ಸರ್-ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಗರೆದರು. ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡಿದ ಅವರು ಕೇವಲ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 8 ಬೌಂಡರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 81 ರನ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ, 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಪೂರೈಸಿದ ವೈಭವ್, ತದನಂತರ ಭೀಕರ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಮುಂದಾದರು. ಶತಕದತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು 81 ರನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರಾದರೂ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
149 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡದ ಆಲ್-ಟೈಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್!
ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಕೈತಪ್ಪಿದರೂ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಬೆರಗಾಗುವಂತಹ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 16 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ವೈಭವ್ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಯಾರು?
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ನೇಪಾಳದ ಕುಶಾಲ್ ಮಲ್ಲಾ (15 ವರ್ಷ 340 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ) ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ T20I ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ (15 ವರ್ಷ 118 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ) ಕುಶಾಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದ ವೈಭವ್, ಇದೀಗ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು 'ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್' ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್' ಧಮಾಕಾ!
3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಈ T20I ಸರಣಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ವೈಭವ್, ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ 'ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡಿ, ಸರಣಿಯ ಉತ್ತಮ ರನ್ ಸಾಹಸಕ್ಕಾಗಿ 'ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಈ ಹಿಟ್ಶೋ ಮುಂಬರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಆಶಾದಾಯಕರವಾಗಿದೆ.
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