ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಸೇರ್ಪಡೆ? ಹೊಸ ಟೀಂ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಯಾವುದು?
ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ 11ನೇ ತಂಡ
ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 10 ತಂಡಗಳು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೇ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ತಂಡದ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಬಿಹಾರದಿಂದ ಲೀಗ್ ತಂಡದ ಸುಳಿವು
ಬಿಹಾರದ ಮೂಲದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಒಂದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೇದಾಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಚೇರ್ಮೆನ್ ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಕೋಲ್ಕತಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಒಂದು ತಂಡ ಇರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಸುಳಿವು
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಿಹಾರ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಒಂದು ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ ಚೌಧರಿ ರಿಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ತಂಡದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ತಂಡದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಕಾರದೊಂದಿದೆ ಬಿಹಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಮ್ರಾಟ ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗಾಗಿ ತಂಡ ಖರೀದಿಸ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಉದ್ಯಮಿ
ಉದ್ಯಮಿ, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಬಿಹಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಸಿದ್ದಿರಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಬಿಹಾರ ತಂಡ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯೆತೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತಿದೆ.
