ಹೇಳಿದಂತೆ ಬೂಮ್ರಾಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದ Vaibhav Suryavanshi; 15 ವರ್ಷದ ಪೋರನ ಜನ್ಮ ಜಾತಕದ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು!
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 'ಬೇಬಿ ಬಾಸ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.
'ಬೇಬಿ ಬಾಸ್' ಎಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ 'ಬೇಬಿ ಬಾಸ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಾ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಬೌಲರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ವೈಭವ್ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವೈಭವ್ರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಪಾತ್ರವೂ ಇದೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 9
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು 27 ಮಾರ್ಚ್ 2011ರಂದು ಭಾರತದ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದ ಮಿಥಿಲಾ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಸ್ತಿಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಜ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 27 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಮೂಲಾಂಕ 9 ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ವೈಭವ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ವೈಭವ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿದೆ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ದೇವತೆಗಳ ಸೇನಾಪತಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಧೈರ್ಯವಿದ್ದು, ಶೌರ್ಯದ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವವಿರುವ 9ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇವರು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿ ಮತ್ತು ಹಠಮಾರಿ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಯೇ ತೀರುತ್ತಾರೆ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲೂ ಈ ಗುಣಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಮುಂದೆ ಏನಾಗುವುದು?
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವವಿರುವ 9ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಿ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸ್ವಭಾವವು ನಿರ್ಭೀತ ಯೋಧನಂತಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಎಂತಹದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಯೋಧನಿರಲಿ, ಅವರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Disclaimer
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಷ್ಟೇ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
