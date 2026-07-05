ಅಯ್ಯರ್, ಗಂಭೀರ್ ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖಭಂಗ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ 5 ಕಾರಣಗಳು
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 190 ರನ್ ಗಳಿಸಿಯೂ ಭಾರತ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರ ದುಬಾರಿ ಓವರ್, ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಗಾಯದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಎಡವಿತು.
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಲು ಯಾಕೆ?
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಎಡವಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 190 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದ್ದರೂ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಸೋಲು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಜೋಡಿಗೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ ತಂದಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಕೈಜಾರಲು ಕಾರಣವಾದ ಆ 5 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
'ದುಬಾರಿ' 17ನೇ ಓವರ್
ಪಂದ್ಯದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೆ ಅದು ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಎಸೆದ 17ನೇ ಓವರ್. ಕೊನೆಯ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ 58 ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಭಾರತದ ಕೈ ಮೇಲಿತ್ತು. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಬರೊಬ್ಬರಿ 29 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಸತತ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ನೋ-ಬಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರೀ-ಹಿಟ್ಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಾಲಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದವು.
ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅಬ್ಬರದ ಆಟ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿ ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್. ಕೇವಲ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 76 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಬೆಥೆಲ್, ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಕಾಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಡಿದ ಇವರು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಬದಲಿಸಿ ಭಾರತದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ಮೇಲೆರಗಿ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಾಗಿಸಿದರು.
ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭದ ನಂತರ ಕುಸಿದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಶಾನ್ 49 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಮತ್ತು ಲಿಯಾಮ್ ಡಾಸನ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಭಾರತ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡಿತು. 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಭಾರತ 190ಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದು ಸೋಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್
ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 0/2 ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಹಠಾತ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 39 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಬ್ರೂಕ್, ರನ್ ರೇಟ್ ಕುಸಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಬೆಥೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಆಡಲು ನೆರವಾಯಿತು.
ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ
ಭಾರತದ ಪರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ (3/40) ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಭುಜದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ವೇಗಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಕೈಚೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಾದರೂ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ್ ಪಡೆ ಪುಟಿದೇಳಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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