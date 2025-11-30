ಇದೇ ನೋಡಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಎಂದ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್!
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವೈಟ್ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವೈಟ್ವಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಹರ್ಭಜನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈರಲ್
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ ಸೋತ ನಂತರ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಜ್ಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ವೈಟ್ವಾಶ್ ಆದ ನಂತರ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಜ್ಜಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸುಂದರ್, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ರೈಟ್-ಆರ್ಮ್ ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಲು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು
ಆರ್. ಅಶ್ವಿನ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಸೇನಾ (SENA) ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. "ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಲು, ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 30-35 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಹರ್ಭಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟರ್ನರ್ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು
ಭಾರತವು ದೇಶೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ: ಭಜ್ಜಿ
ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಉತ್ತಮ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನು ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ದೇಶೀಯ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಭಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಪಿಚ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
