ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ! ಈಗ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ನಂ.1
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಬ್ಬರದ ಅರ್ಧಶತಕ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ರೋಹಿತ್, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅಫ್ರಿದಿ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು. 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ರೋಹಿತ್ ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 352 ಸಿಕ್ಸರ್ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕ್ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ (351) ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (351) ಇದ್ದಾರೆ.
ಆಸರೆಯಾದ ವಿರಾಟ್-ರೋಹಿತ್ ಜೋಡಿ
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಭಾರತವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (18) ವಿಕೆಟ್ ಬೇಗನೆ ಬಿತ್ತು. ನಂತರ ಜೊತೆಯಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಅಬ್ಬರದ ಆಟವಾಡಿದರು.
ಕೈಕೊಟ್ಟ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್-ಸುಂದರ್
ರೋಹಿತ್ 57 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ 8 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಕೂಡ 13 ರನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 135 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
