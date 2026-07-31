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- ರಹಾನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ; ಅವರು ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ!
ರಹಾನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ; ಅವರು ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ!
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಹಾನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಅವರು ರಹಾನೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಲೆಂಟ್ ವಾರಿಯರ್ ರೆಹಾನೆ!
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023 ರ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ರಹಾನೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರಹಾನೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಹಾನೆ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು!
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ದಿಲೀಪ್ ವೆಂಗ್ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ರಹಾನೆ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2017ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತವನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಚೆ ಗತಿಯಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆದಾರರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಹಾನೆ ಅವರ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ!
ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ರಹಾನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ನಂತರ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದಾಗ. ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವರ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ವೆಂಗ್ಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಹಾನೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ!
ರಹಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ತಂಡದಿಂದ ಒಳಗೆ-ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರು. ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದಿಂದ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೊ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬೈ ದೇಶೀಯ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿಯೂ ಆಡಿದರು. ಇನ್ನು ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದಿಲೀಪ್ ವೆಂಗ್ಸರ್ಕರ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು, "ಇದು ರಹಾನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಧಾರ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
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