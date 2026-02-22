- Home
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಭಾನುವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ದೀಪ್ದಾಸ್ ಗುಪ್ತಾ ಭಾರತದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಡುವ ಬಳಗವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
ಈ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೂರೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ದೀಪ್ದಾಸ್ ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಯೋಚನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕಿಶನ್ 176 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಜುಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್)
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ
ಶಿವಂ ದುಬೆ
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್
ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ
ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ
