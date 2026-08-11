ಆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯುವ ತಾರೆಯೊಬ್ಬರು, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೇವಲ ಆಟವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಧರ್ಮ. ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ, ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಂತಹ ದೇಶೀಯ ಟೂರ್ನಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಐಪಿಎಲ್ (IPL) ತಲುಪುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಕನಸು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೆಹಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ (DPL 2026) ಯುವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ವಂಶ್ ಬೇಡಿ, 'ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ' ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಗೆಲುವು ತಂದಿಟ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
221 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಡೀಸ್!
ಯಶ್ ಧುಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯ ಹೈ-ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೌತ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 220 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ** ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ಕಠಿಣವಾದ ಆಸ್ಕ್ ರೇಟ್!
221 ರನ್ಗಳ ಕಠಿಣ ಆಸ್ಕ್ ರೇಟ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಬಿರುಸಿನ ಆರಂಭ ಪಡೆದರೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಸೌತ್ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಬೌಲರ್ ಅನ್ಶುಮಾನ್ ಹೂಡಾ (3 ವಿಕೆಟ್) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ರನ್ ರೇಟ್ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಂದ್ಯವು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಲುಪಿತು.
ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗಳ ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ವಂಶ್ ಬೇಡಿ ಮಿರಾಕಲ್!
ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ವಂಶ್ ಬೇಡಿ, ಕಠಿಣ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ 'ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ' ಎಂದು ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಅವರು, ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂಗ್ತ್ (Line and Length) ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದರು.
ಕೊನೆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ!
ವಂಶ್ ಬೇಡಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 16 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ, 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 222 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಲು ನೆರವಾದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ ತಂದಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುತ್ತಾ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ವಂಶ್ ಬೇಡಿ?
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅಲ್ಮೋರಾ ನಿವಾಸಿಯಾದ ವಂಶ್ ಬೇಡಿ, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ರಾಜ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. (ಜನನ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 23, 2002).
ಐಪಿಎಲ್ ಎಂಟ್ರಿ; ದೆಹಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಪವರ್-ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫಿನಿಷರ್ (Finisher) ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, IPL 2025 ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡ ಇವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು.
ಭವಿಷ್ಯದ ತಾರೆ; ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ (Death Overs) ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ 24 ವರ್ಷದ ವಂಶ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್/ಫಿನಿಷರ್ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.