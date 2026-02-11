2025-26ರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು
ಬಿಸಿಸಿಐನ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಐವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್
Washington Sundar
Jemimah Rodrigues
ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಗ್ರೇಡ್ 'ಬಿ'ಯಿಂದ ಗ್ರೇಡ್ 'ಎ'ಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು 58.40ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 292 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಬಾರಿಸಿದ ಅಜೇಯ 127 ರನ್ಗಳು ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.
Sneh Rana
Suryakumar Yadav
ಭಾರತದ ಟಿ20 ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಗ್ರೇಡ್ 'ಬಿ'ಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರೇಡ್ 'ಎ+' ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಈ ಸ್ಥಾನವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿಯನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
35 ವರ್ಷದ ಈ ಆಟಗಾರ ಸದ್ಯ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡವು ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ.
