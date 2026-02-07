BCCI Contracts: ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಕ್, ರೋಹಿತ್-ಕೊಹ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಡೌನ್?
ಬಿಸಿಸಿಐನ ಹೊಸ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಎ+' ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು 'ಬಿ' ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ 'ಎ+' ಗ್ರೇಡ್
ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ಗೆ ಹಿಂಬಡ್ತಿ?
ಸದ್ಯ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ 'ಬಿ' ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂರೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಖಚಿತವಿರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 'ಎ+' ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು.
'ಎ' ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್
ಶ್ರೇಯಸ್ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ
ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ಗೆ 'ಬಿ' ಗ್ರೇಡ್
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಕ್
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಂತೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ರನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರೂ ಕಿಶನ್ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಸಂಜುಗೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 'ಸಿ' ಗ್ರೇಡ್ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಮತ್ತು ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ 'ಸಿ' ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
