- ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು; ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೈಬಿಡಿ! ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ಸಲಹೆ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗ್ರಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
ಮತ್ತೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕಡೆಗಣನೆ
ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಜು ಅವರನ್ನು ಆಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XIನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ
ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರೂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ
ಸಂಜಯ್ ಬಂಗಾರ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ಗೂ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರಿಂಕುಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲವೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಂದರ್ ಬದಲು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಸೂಕ್ತವೆಂದ ಬಂಗಾರ್
ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಂಗಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮೊದಲ ಮೂರು ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದಲು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸುಂದರ್ಗಿಂತ ಟಿ20 ಮಾದರಿಗೆ ಅಕ್ಷರ್ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಬಂಗಾರ್ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
'ಅಕ್ಷರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XIನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅವರು ಮಿಂಚಬಲ್ಲರು' ಎಂದು ಬಂಗಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಚ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದ್ದರೇ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಆಡಿಸಿ
ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇಗಿಯನ್ನು ಆಡಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬುದು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಬಂಗಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಚ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದ್ದರೆ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನೂ ಆಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕುಲ್ದೀಪ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಬಹುದು. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಶದೀಪ್-ಬುಮ್ರಾ
ಸದ್ಯ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತದ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಚ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
