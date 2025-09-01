ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025: ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ, ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ? ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು?
2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರವರೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಗುಂಪು ಎ: ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಯುಎಇ, ಓಮನ್
• ಗುಂಪು ಬಿ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್
ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೈಪೋಟಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ದುಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು Platinumlist.net ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮಿತ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳು
• ಅಬುಧಾಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳು – AED 40 (ಅಂದಾಜು ರೂ. 960)
• ದುಬೈ ಪಂದ್ಯಗಳು – AED 50 (ಅಂದಾಜು ರೂ. 1200)
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು 7 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಬೆಲೆ AED 1400 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 33,613). ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ, ಭಾರತ vs ಯುಎಇ, ಬಿ1 vs ಬಿ2, ಎ1 vs ಎ2, ಎ1 vs ಬಿ1, ಎ1 vs ಬಿ2 (ಸೂಪರ್ ಫೋರ್), ಹಾಗೂ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫೈನಲ್ ಸೇರಿವೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು: Platinumlist.net ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಆಫ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು: ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಕರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ - ರಾತ್ರಿ 7:30 - ಅಬುಧಾಬಿ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10: ಭಾರತ vs ಯುಎಇ – ಸಂಜೆ 7:30 – ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ – ಸಂಜೆ 7:30 – ಅಬುಧಾಬಿ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಓಮನ್ – ಸಂಜೆ 7:30 – ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ರಾತ್ರಿ 7:30 - ಅಬುಧಾಬಿ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14: ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ರಾತ್ರಿ 7:30 - ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15: ಯುಎಇ vs ಓಮನ್ – ಸಂಜೆ 5:30 – ಅಬುಧಾಬಿ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15: ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ – ಸಂಜೆ 7:30 – ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ - ರಾತ್ರಿ 7:30 - ಅಬುಧಾಬಿ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಯುಎಇ – ಸಂಜೆ 7:30 – ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18: ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ - ರಾತ್ರಿ 7:30 - ಅಬುಧಾಬಿ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19: ಭಾರತ vs ಓಮನ್ - ರಾತ್ರಿ 7:30 - ಅಬುಧಾಬಿ
ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಸೂಪರ್ ಫೋರ್, ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20: ಬಿ1 vs ಬಿ2 – ಸಂಜೆ 7:30 – ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21: A1 vs A2 – ಸಂಜೆ 7:30 – ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23: A2 vs B1 - 7:30 pm - ಅಬುಧಾಬಿ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24: A1 vs B2 – ಸಂಜೆ 7:30 – ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25: A2 vs B2 – ಸಂಜೆ 7:30 – ದುಬೈ
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26: A1 vs B1 – ಸಂಜೆ 7:30 – ದುಬೈ
- ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ:
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 – ಸಂಜೆ 7:30 – ದುಬೈ