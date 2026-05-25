ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಿಂದ ಕೆಕೆಆರ್ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ, ತಂಡದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಗದೆ, ನಾಯಕನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 13 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿತು.
ಕೋಲ್ಕತಾ: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ತಂಡದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಕನಸು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಕೆಆರ್ 40 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು.
ಕೆಕೆಆರ್ ಸೋಲಿನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಂತರ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ರಹಾನೆಗೆ ಕಠಿಣ ಸಮಯ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 2025 ಮತ್ತು 2026ರ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತಾ ತಂಡ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. "ನಾನು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಮನೋಭಾವದಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಓಡಿಹೋಗುವವನು ನಾನಲ್ಲ. ತಂಡ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತಂಡ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾಯಕನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ," ಎಂದು ರಹಾನೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಸೀಸನ್ ರಹಾನೆಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಡಿದ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದಂತೆ, 25.76ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 335 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸಹಜ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗದೇ ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಒತ್ತಡ ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ 5-6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಾಗ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ," ಎಂದು ರಹಾನೆ ಹೇಳಿದರು.
ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನ
ಈ ಸೀಸನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸೋತು ಕೆಕೆಆರ್ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡ, ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೂ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ, 14 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 6 ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ 13 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದು, ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಸಿತು.