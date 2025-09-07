- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಅನುಷ್ಕಾ, ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ದಾಖಲೆ ಅಳಿಸಿದ ಕಲ್ಯಾಣಿ: ದಕ್ಷಿಣದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲುಗೈ!
ಅನುಷ್ಕಾ, ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ದಾಖಲೆ ಅಳಿಸಿದ ಕಲ್ಯಾಣಿ: ದಕ್ಷಿಣದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲುಗೈ!
ಇದೀಗ ಯುವ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅನುಷ್ಕಾ, ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಆ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು? ಆ ಕಥೆ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಬಂದರು. ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್, ಅನುಷ್ಕಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ `ಮಹಾನಟಿ`ಯಿಂದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ `ಅರುಂಧತಿ`, `ಭಾಗಮತಿ`, `ರುದ್ರಮದೇವಿ` ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅನುಷ್ಕಾ ಕೂಡ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್, ಅನುಷ್ಕಾ ಚಿತ್ರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಯುವ ನಟಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್. ಅವರ `ಕೊತ್ಲೋಕ` (ಲೋಕ ಚಾಪ್ಟರ್ 1) ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಟಿಸಿರುವ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರ `ಕೊತ್ಲೋಕ` (ಲೋಕ ಚಾಪ್ಟರ್ 1: ಚಂದ್ರ) ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನೂರು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ರೂ.135 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಸ್ಲೀನ್ ಕೆ ಗಪೂರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಇದು ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಡೊಮಿನಿಕ್ ಅರುಣ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೀತಾರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗವಂಶಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗಳಿಕೆಯ ಓಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇದು ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ದಾಟಿದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ `ಕೊತ್ಲೋಕ` ನಿಂತಿದೆ.
ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ `ಮಹಾನಟಿ` ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸಾವಿತ್ರಿ ಜೀವನ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ಸಮಂತಾ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನೀದತ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ರೂ.84 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು.
ಅದರ ನಂತರ ಸತತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ನಟಿಸಿರುವ `ರುದ್ರಮದೇವಿ` ರೂ.82 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಗುಣಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ರಾಣಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಕತೀಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ರುದ್ರಮದೇವಿ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
ಅದರ ನಂತರ ಅನುಷ್ಕಾ ನಟಿಸಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ `ಅರುಂಧತಿ` ಇದೆ. ಕೋಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಆಗಿ ಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು ರೂ.70 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆಗ ಇದು ಸಂಚಲನ ಯಶಸ್ಸು ಎನ್ನಬಹುದು. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಅನುಷ್ಕಾ ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಂತರು.
ಅನುಷ್ಕಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ `ಭಾಗಮತಿ` ಇದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಿ ಅಶೋಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರೂ.67 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಯುವಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ವಂಶಿ, ಪ್ರಮೋದ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಟಾಪ್ 5 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರದ್ದೇ ಆಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈಗ ಅವರು `ಘಾಟಿ`ಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.