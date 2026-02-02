- Home
ಸೌಂದರ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಕ್ನಿಂದಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಟ ನಟಿಯರ ಬಳಿಗೆೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೌಂದರ್ಯರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ತನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆ ನಟ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾದ ಅಭಿನಯ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸೌಂದರ್ಯ
ಅಭಿನವ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ರಜನಿ, ಚಿರಂಜೀವಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಾಗಾರ್ಜುನರಂತಹ ಟಾಪ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಹಿಟ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸದೆ ಟಾಪ್ಗೆ ಏರಿದ ಕೆಲವೇ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರು.
ರಾಜಾ ರವೀಂದ್ರ ಅಚ್ಚರಿ ಮಾತು
ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಾಜಾ ರವೀಂದ್ರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಾ ರವೀಂದ್ರ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಡೇಟ್ಸ್, ಕಾಲ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಲ್ಶೀಟ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಾ ರವೀಂದ್ರ
ಹಿಂದೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಕಾಲ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ರಾಜಾ ರವೀಂದ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಕ್ರೇಜ್ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ರಾಜಾ ರವೀಂದ್ರ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ನರಸಿಂಹ', ಚಿರಂಜೀವಿಯ 'ಅಣ್ಣಯ್ಯ' ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ 'ಸೂರ್ಯವಂಶಂ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪ್ಲೈಟ್ ಮಿಸ್ಸಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್
ಒಮ್ಮೆ ಫ್ಲೈಟ್ ತಡವಾದ ಕಾರಣ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ನರಸಿಂಹ' ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೌಂದರ್ಯ ಒಬ್ಬರಿಂದಾಗಿ ಅಂದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು.
ಸೌಂದರ್ಯರಿಂದಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನನಗೆ ಬೈದರು
ನಾನು ಅವರ ಕಾಲ್ಶೀಟ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನನಗೆ ಬೈದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಟಿಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ನಟಿಯರಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ
ಹೀರೋಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಟಿಯರಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಡೇಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜಾ ರವೀಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.
