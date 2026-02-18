- Home
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಆಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಏನಿದು ವಿವಾದ? ಈ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ಪಿ ಪಟ್ನಾಯಕ್, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ 'ಜಯಂ' ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 'ಬಂಡಿ ಬಂಡಿ ರೈಲು ಬಂಡಿ' ಎಂಬ ಹಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡಿನ ತುಂಬಾ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಾಲುಗಳಿದ್ದವು. 'ಬಂಡಿ ಬಂಡಿ ರೈಲು ಬಂಡಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ.. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದ ಇಂಜಿನ್ನು.. ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರ, ಆದರೆ ಒಳಗೆಲ್ಲಾ ಲೊಟಾರ.. ಹಳೆ ಸಾಮಾನು ಮಾರಿದ್ರೆ ಹಿಡಿ ಶೇಂಗಾ ಸಿಗಬಹುದು' ಎಂಬಂತಹ ವ್ಯಂಗ್ಯಭರಿತ ಸಾಲುಗಳು ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದವು.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಡುಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆದವು. ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 'ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು, ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಸೆಟೈರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹಾಡು ಬರೀತೀರಾ?' ಅಂತ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅದೇ ಹಾಡನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಆರ್ಪಿ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ಹಾಡಿನ ಎರಡೂ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದವು.
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಿತಿನ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಿತಿನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ನಂತರ ನಿತಿನ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಟ್ಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 'ಇಷ್ಕ್', 'ಗುಂಡೆಜಾರಿ ಗಲ್ಲಂತయ్యిందే' ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಈಗಲೂ ನಿತಿನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ.
